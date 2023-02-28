Бурятских участников спецоперации освободили от транспортного налога

Народный хурал Бурятии сегодня, 28 февраля, на очередной сессии принял законопроект об освобождении от уплаты транспортного налога участников СВО и членов их семей, разработанный минэкономики региона и внесенный главой региона Алексеем Цыденовым. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе парламента, законопроект принят единогласно.

«Льгота рассчитана на два года, начиная с 1 января 2022 года. Под нее попадают любые транспортные средства, от уплаты которых освобождается участник СВО или его супруга. Льгота предоставляется автоматически, однако если гражданин владеет несколькими транспортными средствами, то ему необходимо выбрать только одно из них, которое будет освобождено от налогообложения»,— уточнили в пресс-службе хурала.

Сумма выпадающих расходов из бюджета республики в связи с принятием законопроекта оценивается в 35 млн руб. Их предполагается компенсировать с 1 января 2024 года увеличением ставки транспортного налога на 4%, а для автомобилей с двигателями мощностью более 250 лошадиных сил — на 26%.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Влад Никифоров, Иркутск