Хакеры RaHDit представили доказательства службы обвиняемой в убийстве Дугиной в нацгвардии Украины

Хакеры группировки RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовали материалы, в которых утверждается, что обвиняемая в убийстве политолога и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк служила в 12-й бригаде нацгвардии Украины.

Как сообщает «РИА Новости», для доказательства своих данных хакеры привели справку с подписью командира 12-й бригады украинской нацгвардии полковника Александра Крячко. В ней отмечается, что «солдат Вовк Наталья Павловна принимала участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины» в Мариуполе на протяжении четырех месяцев в 2020 году и трех месяцев в 2021-м.

Хакеры также опубликовали документ об изменении в личном деле Натальи Вовк. Утверждается, что раньше она носила фамилию Шабан. В этих материалах она значится как «солдат Шабан Наталья Павловна — стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона (по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка)».

Дарья Дугина погибла 20 августа прошлого года. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе. ФСБ считает виновными в произошедшем украинские спецслужбы, президент Украины Владимир Зеленский отрицает причастность силовых структур к произошедшему. Западные СМИ также подтверждали причастность Украины к убийству. По решению суда Наталья Вовк заочно арестована на два месяца с момента ее экстрадиции или задержания в России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство Дарьи Дугиной стало международным».

Милена Костерева