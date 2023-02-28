Жителей Удмуртии предупредили о фейковых сообщениях об объявлении воздушной тревоги на радио и телеканалах

Еще одно сообщение с фейковой информацией об объявлении воздушной тревоги прозвучало в эфире радиостанций и телеканалов в некоторых регионах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Причиной стал взлом серверов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Жителей республики просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике из-за прозвучавшей ложной информации.

Напомним, неделей ранее в эфире ряда радиостанций также прозвучала фейковая информация об угрозе ракетного удара. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов назвал хакерские атаки «признаком паники наших врагов».