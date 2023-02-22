Председатель правительства Удмуртии: фейки об объявленной воздушной тревоге — признак паники наших врагов

Фейковая информация об угрозе ракетного удара, которая прозвучала в эфире ряда радиостанций, — признак паники наших врагов, заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. С таким заявлением он выступил на сессии госсовета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Не надо поддаваться панике, надо оставаться спокойными. Все системы работают в штатном режиме. Очевидно, что это попытка запугать мирное население, а значит, как раз признак паники наших врагов. Как сказал вчера президент России в послании Федеральному собранию: "Мы как никогда сейчас сплоченные". Мы с вами, дорогие друзья, никогда разных клоунов не боялись и бояться не будем»,— заявил господин Семенов.

Напомним, информация о якобы объявленной воздушной тревоге и угрозе ракетного удара, прозвучала в эфире ряда радиостанций, не соответствует действительности. Причиной инцидента стали хакерские атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны.