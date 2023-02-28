Прокуратура ХМАО не увидела нарушений в рассказе губернатора о коррупционных схемах

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) не нашла нарушений в словах губернатора Натальи Комаровой, которая рассказывала, что при заключении госконтрактов на строительство «все в доле». Об этом сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, опубликовавший ответ прокурора Югры Евгения Ботвикина.

Напомним, в январе в СМИ и соцсетях появилось видео совещания, на котором Наталья Комарова обсуждала с подчиненными подрядчиков, срывавших сроки строительства в регионе. У губернатора спросили, могут ли власти ужесточить требования к подрядчикам.

«А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя? На заказчика – муниципалитет или региональное государство. Потому что у нас есть такая забава – мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать. Там все в доле»,– заявила на видео губернатор. Власти Югры тогда назвали видео «информационной атакой».

Евгений Ботвикин по итогу проверки ролика сообщил, что видеофрагмент не содержит конкретных сведений о нарушениях закона, информация о которых есть в правоохранительных органах. Поэтому оснований для принятия дополнительных мер реагирования нет.

Депутат Евгений Ступин намерен обжаловать решение прокурора ХМАО в Генпрокуратуре РФ. «Прокурор признал подлинность видеозаписи, сообщил о многих уголовных делах коррупционной направленности, возбужденных в округе как в отношении подрядчиков, так и в отношении заказчиков – то есть, подчиненных Комаровой. Но сама Комарова, управляющая этим процессом и утверждавшая, что все в доле, ни в чем не виновата»,– написал депутат во «ВКонтакте».

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