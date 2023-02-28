Администрация Саткинского района обжалует решение суда о сохранении комплекса «Пороги»

Решение Арбитражного суда Челябинской области о необходимости отремонтировать и законсервировать историческую гидроэлектростанцию «Пороги» в течении 12 месяцев обжалует администрация Саткинского района. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил глава муниципалитета Александр Глазков.

В администрации подчеркивают, что ведут работу по исполнению требований федерального закона №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ», в частности получено задание на проведение работ по сохранению комплекса «Пороги», но считают, что невозможно выполнить всю работу за год. «Решением собрания депутатов Саткинского района от 23 декабря 2020 года была принята стратегия социально-экономического развития муниципалитета до 2035 года, в которой предусмотрена разработка проекта по музеефикации природно-исторического комплекса „Пороги“ и создания туристского объекта федерального значения. Таким образом, срок – 12 месяцев для исполнения решения арбитражного суда Челябинской области со дня вступления его в законную силу администрация считает необоснованным. Поскольку все необходимые работы, указанные в ст. 45 федерального закона №73 ФЗ, это длительный процесс, который требует большего времени, чем 12 месяцев. В связи с изложенным администрация намерена обжаловать решение суда»,– говорится в ответе главы района на запрос «Ъ-Южный Урал».

Решение суда о понуждении администрации Саткинского района исполнить обязанности по сохранению Порожской гидроэлектростанции было принято 16 февраля. Согласно материалам дела, еще в 2017 году государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области зафиксировал неудовлетворительное состояние памятника и предписал собственнику провести работы по его сохранению до 31 декабря 2020 года. Но до сих пор администрация не исполнила требования. ГЭС продолжает разрушаться, в сентябре 2022 года объект полностью закрыли для туристов. В Центре проектного развития территорий и туризма Челябинской области сообщили, что этом году планируется провести обследование памятника и приступить к выполнению проектно-изыскательских работ.