В этом году планируют провести обследование для сохранения комплекса «Пороги»

В Челябинской области в 2023 году планируется провести обследование для сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс „Пороги“», который находится в аварийном состоянии. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в подведомственной министерству имущества региона автономной некоммерческой организации «Центр проектного развития территорий и туризма».

«В 2023 году планируется провести обследование гидроэлектростанции „Пороги“ и приступить к выполнению проектно-изыскательских работ. Объем средств, необходимых на восстановление комплекса, возможно определить по итогам проведения указанных работ»,– говорится в ответе на запрос «Ъ-Южный Урал». Центр сообщает, что «по поручению правительства Челябинской области» вместе с государственным комитетом по охране объектов культурного наследия и администрацией Саткинского района ведет работу по сохранению комплекса «Пороги». Так, в 2022 году разработан мастер-план развития реки Ай, включающий историческую ГЭС, а администрация муниципалитета провела работу по расчистке и герметизации водоприемного колодца, восстановив его гидроизоляцию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск госкомитета по охране объектов культурного наследия региона к администрации Саткинского района о понуждении исполнить обязанности по сохранению Порожской гидроэлектростанции. Сегодня она находится в аварийном состоянии и продолжает разрушаться. Работы по ремонту и консервации ГЭС, построенной более 110 лет назад, суд обязал администрацию района провести в течении 12 месяцев со дня вступления решения в силу.