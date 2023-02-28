Бывшего вице-губернатора Томской области будут судить за растрату и использование подложных дипломов об образовании

Прокурор Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя губернатора, который обвиняется в организации растраты бюджетных средств и использовании подложных документов об образовании. Об этом рассказали в прокуратуре. По сведениям «Ъ-Сибирь», в деле фигурирует бывший вице-губернатор по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Томской области Фото: Правительство Томской области

По версии следствия, с июля 2020-го по ноябрь 2021 года замгубернатора разработал преступную схему, направленную на растрату в пользу коммерческий организации средств регионального бюджета. Они были выделены на разработку концепции проекта создания многофункционального студенческого городка в Томской области.

Чиновник, говорится в деле, привлек директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, которому фактически были вверены бюджетные денежные средства. Действуя по указанию вице-губернатора, директор фонда оплатил выполненные коммерческой организацией работы по завышенной стоимости. Этими действиями, подсчитали следователи, региональному бюджету причинен ущерб в сумме более 79 млн руб.

Кроме того, считают правоохранители, обвиняемым при трудоустройстве на должность заместителя губернатора представил два диплома о высшем образовании, которые он фактически не получал.

Экс-чиновник был задержан. В отношении него Следственный комитет возбудил два уголовных дела — по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Следователи добились ареста имущества обвиняемого на сумму более 273 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев