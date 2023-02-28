33% жителей Ижевска откладывают деньги на случай потери дохода

В столице Удмуртии 33% опрошенных жителей делают накопления на случай потери всех источников дохода, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 21% ижевчан копит на отдых и путешествия, 19% — на недвижимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Кроме того, на будущее детей откладывают 18% респондентов, на создание пассивных источников дохода — 17%, на жизнь после выхода на пенсию — 15%. В числе других финансовых целей также оказался ремонт, на который копит 12% опрошенных, медицинские услуги, автомобиль и собственное образование — по 9%, дорогие вещи — 7%, открытие собственного бизнеса — 5%.

При этом создавать подушку безопасности на случай потери доходов, как и копить без определенной цели, больше свойственно женщинам. Мужчины чаще инвестируют, откладывают на автомобиль и образование.