Red Wings планирует запустить рейсы из Перми в Стамбул в апреле

В расписании аэропорта Большое Савино появились рейсы в Стамбул, которые намерена осуществлять авиакомпания Red Wings. Полетная программа рассчитана со 2 апреля по 22 октября 2023 года с частотой рейсов один раз в неделю, по воскресеньям. Тип воздушного судна — Sukhoi Superjet. На сайте авиакомпании стоимость билетов начинается от 17,6 тыс. руб.

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Ранее появлялась информация о том, что Росавиация отказала Red Wings в выдаче допуска на выполнение рейсов Пермь — Стамбул. Перевозчик просил разрешить ему осуществлять по одному рейсу в неделю на данном направлении. Как указано в приказе Росавиации от 15 февраля, причиной отказа стал низкий объем перевозок по внутренним воздушным линиям.

Прямые перелеты Пермь — Стамбул не осуществляются с марта 2022 года. В настоящий момент допуск на выполнение двух рейсов в неделю по этому маршруту есть у Nordwind Airlines. Однако, как ранее заявил коммерческий директор компании Антон Маттис, открытие этих рейсов Nordwind Airlines не рассматривает.

О планах запустить рейсы из Перми в Стамбул сообщали авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа».