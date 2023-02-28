Суд обязал удалить сайт-клон «Уфаоргсинтеза»

Арбитражный суд Свердловской области обязал АО «Региональный сетевой информационный центр» аннулировать регистрацию доменного имени ufaorgcintes.ru.

Как следует из материалов дела, в доменном имени сайта использованы обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками «Башнефти» и ее дочернего ПАО «Уфаоргсинтез». В частности, на сайте размещена информация о «Уфаоргсинтезе», что, по мнению истцов, «создает у потребителей ложное представление» о том, что владельцем портала является официальным сайтом «Уфаоргсинтеза». Там же указывается о возможности приобрести нефтехимической продукции, «производителем которой как будто является ПАО «Уфаоргсинтез»: полиэтилен высокого давления, полипропилен, полипропилен бален.

Администратором сайта, как выяснили истцы, является Марина Баскова. Сама госпожа Баскова это не подтверждала.

Удовлетворяя иск, суд пришел к выводу, что спорные обозначения на сайте «могут ассоциироваться у потребителей с фирменным наименованием и товарным знаком истцов».

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ПАО «Уфаоргсинтез» к ООО «Уфаоргсинтез» о запрете использовать фирменное наименование.

ПАО «Уфаоргсинтез» — крупный производитель продукции органического синтеза полимерных материалов. Единственный в РФ производитель синтетического этилен-пропиленового каучука, один из ключевых производителей фенола и ацетона, а также ПЭВД.

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте