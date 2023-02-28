В Кремле заявили о невозможности возобновления участия России в ДСНВ до изменения политики США

Российские власти не станут возобновлять участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), пока «концептуальный подход» США и «ведомых ими стран» не изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой»,— сказал Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

Он также обвинил НАТО в фактическом участии в конфликте на Украине и во враждебности по отношению к России, а Запад в целом — в нежелании слышать слова Владимира Путина.

21 февраля президент России объявил о приостановке участия страны в ДСНВ. Тогда он обвинил НАТО в желании нанести России стратегическое поражение, а США — в отклонении российских заявок по договору. ООН призвала Россию немедленно вернуться к выполнению ДСНВ.

О последствиях выхода России из ДСНВ — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».