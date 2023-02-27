Жилищный вопрос поставили по СВОему

Правительство Нижегородской области провело проверку условий проживания ветерана войны в Афганистане Андрея Шалаева. С просьбой переселить его из промерзающего аварийного дома на улице Большая Печерская обратилась к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину дочь ветерана Полина, участвующая в специальной военной операции. По словам ее отца, власти несколько лет не могут решить этот вопрос. Администрация Нижнего Новгорода предложила семье «афганца» помещение бывшего общежития, которое их не устроило, а затем решила через суд выселять семью из аварийного фонда. В правительстве Нижегородской области пообещали сделать все возможное, чтобы помочь им с обретением нормального жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеран-афганец Андрей Шалаев (на фото слева) несколько лет пытается получить нормальную квартиру вместо аварийной

Фото: из личного архива, Коммерсантъ Ветеран-афганец Андрей Шалаев (на фото слева) несколько лет пытается получить нормальную квартиру вместо аварийной

Фото: из личного архива, Коммерсантъ

Участница спецоперации на Украине в составе добровольческого танкового батальона «Минин» Полина Шалаева направила письмо губернатору Глебу Никитину (копия имеется в распоряжении «Ъ-Приволжье»). Женщина попросила помочь с расселением семьи своего отца, ветерана войны в Афганистане Андрея Шалаева. Вместе с женой и двумя сыновьями, один из которых является инвалидом, он проживает в старом аварийном доме на улице Большая Печерская. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», переселения в новую квартиру Андрей Шалаев добивался на протяжении нескольких лет. Еще в ноябре 2019 года суд обязал администрацию Нижнего Новгорода предоставить семье «афганца» жилье — истцом выступала прокуратура, выявившая, что в зимние морозы в квартире старого деревянного дома температура держится на отметке –1°C, в жилье нет газа.

Аварийный дом, в котором живет семья Шалаевых, власти должны были снести еще до конца 2017 года.

Проиграв суд с прокуратурой, мэрия предложила ветерану и его родным двухкомнатную квартиру площадью 41,5 кв. м в здании бывшего общежития на улице Петровского, где нежилые помещения художественных мастерских приспособили под квартиру. Однако такой вариант не устроил семью из-за планировки, отсутствия лифта и газа, а также отдельного помещения для ребенка-инвалида. На это в администрации заявили, что других предложений для Андрея Шалаева нет.

Более того, в октябре 2022 года городская администрация подала иск о выселении Андрея Шалаева и его семьи из квартиры аварийного дома на Большой Печерской, занимаемой по договору

социального найма. В январе 2023 года аналогичный иск был подан и к Полине Шалаевой — судя по судебной картотеке, рассмотрение дела приостановлено из-за ее участия в боевых действиях.

«Участвовать в спецоперации дочь отправилась в сентябре прошлого года по контракту с Минобороны: работы на тот момент у нее не было. Полина оказалась в добровольческом танковом батальоне "Минин" и обратилась к Глебу Никитину с просьбой помочь разобраться в ситуации. Я боюсь, что когда она вернется, жить ей будет негде», — рассказал «Ъ-Приволжье» Андрей Шалаев.

Его дочь в письме передала губернатору фронтовой привет, пообещав вернуться с победой. «Правда, возвращаться нам некуда, дом, в котором воспитывается сын, непригоден для проживания, да и в том жилье проживают шесть человек в 18 кв. м. Просим вас помочь в решении жилищного вопроса, ведь мы тут отстаиваем честь нашего Нижегородского края и всей России, являясь примером молодой семьи, которая ушла на фронт без лишних слов. Помогите, пожалуйста, нам с жильем, а еще помогите и нашим родителям, наконец, выехать из барака. Ведь мы придем, а жить нам негде», — написала Полина Шалаева.

По словам ее отца, он обращался в правительство Нижегородской области, прокуратуру, администрацию города и полпредство президента в Приволжском федеральном округе. Однако в областной администрации ему ответили, что повода для встречи с губернатором Глебом Никитиным нет. В прокуратуре приняли обращение ветерана, но пока ничего не ответили, а в полпредстве пообещали разобраться в ситуации, но результата все еще нет. В мэрии пообещали 7 марта организовать встречу с заместителем главы администрации. Андрей Шалаев добавил, что его соседей по аварийному дому уже расселили в жилой комплекс «Корабли», предоставив им двух- и трехкомнатные квартиры.

«Еще двум семьям — нанимателям социального жилья выплатили компенсации. Мы единственные, кого пока не расселили», — посетовал ветеран.

После запроса «Ъ-Приволжье» в нижегородское правительство проверять условия проживания семьи Шалаевых в аварийном доме выезжала министр социальной политики региона Наталья Исаева. «Правительство Нижегородской области рассматривает все обстоятельства и сделает все максимально возможное для решения жилищного вопроса семьи Шалаевых с учетом всех исключительных факторов», — пообещали в пресс-службе правительства.

Роман Рыскаль