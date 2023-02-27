В Анапе ликвидировали пожар в плавнях площадью 250 квадратных метров

В Анапе произошло возгорание в плавневой зоне на площади 250 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре поступило Анапскому пожарно-спасательному гарнизону в 19:26. Через девять минут на место прибыли подразделения МЧС. Около 20 часов пожар был ликвидирован. В тушении возгорания участвовали 10 человек и две единицы техники.

Еще один пожар в плавнях 27 февраля был ликвидирован в Темрюкском районе со стороны станицы Голубицкой. Там произошло сразу несколько очагов пожара.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram