В Темрюкском районе локализовали огонь в плавнях

В Темрюкском районе со стороны станицы Голубицкой пожарные локализовали огонь в плавнях. На контроле остается один очаг в Ахтанизовском лимане, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На месте работают три пожарных расчета в количестве 12 человек и трех единиц техники. Спасатели продолжают искать пути подхода к труднодоступным местам для ликвидации оставшихся очагов пожара.

В ведомстве сообщают, что на месте также работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района. Ранее в МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.

Татьяна Ручкина

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