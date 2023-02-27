Четверых молодых людей арестовали на пять суток после массового задержания в ТРЦ «Галерея»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Константина Игнатьева, Сергея Фокина, Никиту Ловыгина, Максима Жеребцова и Рустама Алексеева, задержанных накануне в ТРЦ «Галерея», где произошла драка на почве субкультурных разногласий. Всем им вменили мелкое хулиганство. Еще один задержанный получил штраф.

«Игнатьеву, Алексееву, Жеребцову и Фокину административный арест сроком на 5 суток, каждому; Ловыгину — штраф 500 рублей»,— сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 27 февраля.

Отмечается, что все арестованные на заседании отрицали вменяемый им состав правонарушения. Все указали, что посещали «Галерею» по личным причинам, не связанным с массовым сбором молодых людей из враждующих субкультур.

«Одновременно сообщаем, что в отношении Андрея Полункина (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ) протокол вернули, а в отношении Даниила Дмитриева (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ) судебное заседание отложили»,— добавили в судебной пресс-службе.

Напомним, в ТРЦ «Галерея» 26 февраля задержали почти 200 молодых людей, преимущественно относящихся к субкультуре «ЧВК Редан». Причиной облавы силовиков стала драка между «редановцем» и группой сторонних подростков. Конфликт начался с небольшой потасовки, после чего число участников заметно начинает расти. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла разбирательство в ситуации на личный контроль.

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