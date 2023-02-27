Детский омбудсмен Петербурга взяла на свой контроль ситуацию с массовым задержанием подростков в ТРЦ «Галерея»

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла на личный контроль ситуацию с задержанием почти двух сотен подростков в ТРЦ «Галерея», произошедшем в воскресенье, 26 февраля, после драки. Омбудсмен уже направила соответствующие запросы в правоохранительные органы.

«Ситуация находится под моим контролем. По каждому случаю, по каждому подростку будем разбираться индивидуально и следить за тем, чтобы права детей не нарушались. Сотрудники аппарата уполномоченного — и я лично — будем присутствовать на рассмотрениях дел в районных комиссиях по делам несовершеннолетних»,— заявила госпожа Митянина «Петербургскому дневнику».

Она отметила, что в ситуации важно не допустить повторения подобных событий, но при этом «не навредить детям».

Как писал «Ъ», в Петербурге в ТРЦ «Галерея» 26 февраля задержали почти 200 молодых людей, преимущественно относящихся к субскультуре «ЧВК Редан». Причиной облавы силовиков стала драка между «редановцем» и группой сторонних подростков. Нападение было спланированной акцией, полагают в полиции. Пострадавшему в драке позже потребовалась медицинская помощь.

«ЧВК Редан» — новая молодежная субкультура, вдохновленная японскими мангой и аниме «Hunter x Hunter», в сюжете которого фигурирует преступная организация «Геней Редан». Подростки, относящие себя к ней, красят волосы в черный цвет и носят символы паука и цифры 4 на одежде. Они позиционируют себя как как противники «оффников» — людей, которые, по мнению «редановцев» устраивают немотивированные конфликты с окружающими. Часть из них причисляют к «оффникам» футбольных фулиганов и «нерусских».

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