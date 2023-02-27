Драка подростков в петербургском ТРЦ «Галерея» попала на видео

Начало массовой драки подростком в петербургском ТРЦ «Галерея» попало на камеры видеонаблюдения. Конфликт начался с небольшой потасовки, после чего число участников заметно начинает расти. Видео опубликовала «Фонтанка».

В провоцировании конфликта подозревают членов новой молодежной субкультуры «ЧВК Редан». Городские СМИ сообщали, что потасовка в торговом центре началась с нападения на молодого человека, у которого попытались отобрать одежду с субкультурной атрибутикой.

«ЧВК Редан» — новая молодежная субкультура, вдохновленная аниме-сериалом «Hunter x Hunter», в сюжете которого фигурирует преступная организация «Геней Редан». Подростки, относящие себя к ней, красят волосы в черный цвет и носят символы паука и цифры 4 на одежде.

Ранее «Ъ» рассказывал, что в полиция задержала более 100 подростков субкультуры «ЧВК Редан», которые собрались в ТРЦ «Галерея» днем 26 февраля. Полиция возбудила уголовное дело о групповом хулиганстве, Следственный комитет инициировал передачу расследования в его ведение.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте