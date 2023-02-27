Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Испании
23-й тур. «Реал»—«Атлетико» 1:1 (Альваро Родригес, 85 — Хименес, 75). «Альмерия»—«Барселона» 1:0 (Эль-Билаль Туре, 24). Положение команд. 1. «Барселона» — 59 очков. 2. «Реал» — 52. 3. «Реал Сосьедад» — 43. 4. «Атлетико» — 42. 5. «Бетис» — 40. 6. «Райо Вальекано» — 34.
Чемпионат Франции
25-й тур. «Монако»—«Ницца» 0:3 (Моффи, 8, 26; Тюрам-Юльен, 43). «Марсель»—ПСЖ 0:3 (Мбаппе, 25, 55; Месси, 29). Положение команд. 1. ПСЖ — 60 очков. 2. «Марсель» — 52. 3. «Монако» — 50. 4. «Ланс» — 50. 5. «Ренн» — 46. 6. «Лилль» — 44.