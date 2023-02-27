«Автодор» пообещал скидку водителям, застрявшим в многокилометровом заторе на М-11 из-за аварии

Госкомпания «Автодор» решила начислить 12 тыс. баллов по программе лояльности водителям, застрявшем в заторе из-за ДТП на М-11 в Новгородской области. Решение принято «учитывая чрезвычайные обстоятельства», заявили в госкомпании. Баллы, которые будут действовать в течение двух лет, можно конвертировать в скидку на проезд до 15%.

Авария на М-11 произошла 26 февраля с участием несколько десятков машин, погиб один человек, пострадало трое детей. Для ликвидации последствий «Автодор» временно перекрывал движение. Следственный комитет РФ по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следствие планирует дать «правовую оценку» действиям людей, допустившим нарушения при обслуживании трассы зимой. В «Автодоре» ранее заявляли, что участок, где произошло ДТП, чистился менее, чем за час до него.

Для получения баллов нужно купить (или арендовать) бесконтактный транспондер в ООО «Автодор-Платные дороги», предъявив чек об оплате проезда или выписку при оплате картой, заявили в госкомпании. Водители, у которых уже есть устройство, получат баллы автоматически.

Иван Тяжлов