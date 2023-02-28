Google представила новые функции для операционных систем Android и Wear OS

Американская корпорация Google в рамках конференции MWC 2023 в Барселоне представила ряд новых функций, которые появятся в операционных системах Android, Wear OS и Chrome OS. Среди них — управление масштабированием в браузере Chrome и более быстрый способ подключения наушников к Chromebook.

Благодаря новой функции масштабирования в браузере Google Chrome можно будет увеличить изображения, видео или текст на 300%, сохраняя макет страницы. Функция уже доступна в бета-версии браузера. Беспроводные наушники можно будет подключить к Chromebook одним касанием в рамках функции Fast Pair. Также, если наушники уже были подключены к Android-смартфону, то они автоматически подключатся и к Chromebook.

Большая часть устройств Android в будущем обновлении Google Meet получит поддержку шумоподавления. Также Android-смартфоны смогут размещать виджеты со списками дел из Google Keep, а в версии приложения для Wear OS теперь есть новые ярлыки для создания заметок с помощью голоса. «Google Диск» получит инструмент обработки PDF-файлов, благодаря чему можно будет добавлять к документам аннотации с помощью виртуальной клавиатуры или стилуса. Аннотацию потом можно будет сохранить отдельно.

В инструменте создания смайлов Emoji Kitchen появились новые варианты комбинаций. Также в Wear OS теперь есть поддержка монозвучания, шкалы интенсивности серого цвета и режимы цветокоррекции для людей с ограниченными возможностями.

Евгений Федуненко