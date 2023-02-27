Правительство определилось с кандидатами в советы директоров «Аэрофлота» и Шереметьево

Премьер-министр Михаил Мишустин выдвинул кандидатов в совет директоров «Аэрофлота» и Шереметьево, соответствующие документы есть у «РИА Новости». Список кандидатов в совет директоров «Аэрофлота» не изменился с середины 2022 года, сообщает «Интерфакс».

В совет директоров «Аэрофлота» предложены:

Сергей Александровский — гендиректор компании;

Максим Ликсутов — вице-мэр Москвы;

Тимур Максимов — замглавы Минфина;

Виталий Савельев — министр транспорта;

Юрий Слюсарль — глава Объединенной авиастроительной корпорации;

Сергей Чемезов — глава «Ростеха»;

Максут Шадаев — глава Минцифры;

Дмитрий Песков — спецпредставитель президента РФ по вопросу цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив.

В совет директоров «Аэрофлота» выдвинуты те же 11 кандидатов, которых акционеры «Аэрофлота» утверждали на годовом собрании в июне 2022 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение от 25 февраля. Тогда состав совета компания не опубликовала, сославшись на постановление правительства об особенностях раскрытия информации. Распоряжение по «Шереметьево» также подписано 25 февраля.

В совет директоров Шереметьево предложены:

Максим Колесников — замглавы Минэкономики;

Игорь Чалик — замглавы Минтранса;

Вадим Яковенко — глава Росимущства;

Илья Петров — доцент кафедры административного права юридического факультета МГУ.

24 февраля Великобритания включила в санкционный список гендиректора «Аэрофлота» и восемь руководителей компании.

Мария Федотова