В Госдуму внесли законопроект о страховом покрытии пенсионных накоплений на 2,8 млн руб.

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла разработанный по инициативе президента законопроект, предполагающий увеличение страхового покрытия пенсионных накоплений в два раза — до 2,8 млн руб.

В пояснительной записке к документу приводятся данные, согласно которым в 2022 году в систему негосударственного пенсионного обеспечения входили 39 НПФ. Общее количество их участников — более 6,2 млн человек. Авторы законопроекта считают, что горизонт инвестирования пенсионных средств предполагает долгосрочный характер, в связи с чем необходимо «как минимум» увеличить сумму страхового покрытия.

В записке говорится, что это решение привлечет новых клиентов, повысит уровень пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе.

Страховое возмещение по вкладам предполагает выплату всех депозитов в банке вкладчику при наступлении страхового случая. Страховое покрытие для вкладов граждан в банках установлено на уровне 1,4 млн руб.

Саму инициативу Владимир Путин обнародовал 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию. Он заявил о необходимости гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. В связи с этим он предложил увеличить их до 2,8 млн руб.— вдвое больше, чем для банковских вкладов.

Лусине Баласян