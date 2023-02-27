Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший пресс-секретарь армии ДНР Басурин отказался официально работать на ЧВК «Вагнер»

Бывший представитель Народной милиции ДНР (бывшие вооруженные силы республики) полковник Эдуард Басурин заявил РБК, что не будет официально работать на ЧВК «Вагнер», но готов с ней сотрудничать. Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин предложил полковнику сотрудничать с организацией в качестве замполита или эксперта.

Эдуард Басурин

Эдуард Басурин

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

Эдуард Басурин

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

«Непосредственно работать на данную организацию — нет. Сотрудничать я согласен. Я не буду официально входить в структуру “музыкантов”, а сотрудничать я с ними согласен»,— сказал Эдуард Басурин на вопрос рассматривает ли он возможность работать на ЧВК «Вагнер». Он добавил, что сейчас занимается «общественно-информационной деятельность», ведет свой Telegram-канал, а другие предложения о сотрудничестве пока не рассматривает.

Ранее стало известно, что некоторые офицеры ДНР и ЛНР были уволены после объединения местных вооруженных сил с российскими. Об этом, в частности, сообщило ФАН. 19 февраля пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала видео встречи и разговора предпринимателя с Эдуардом Басуриным. Основатель ЧВК в ходе беседы с полковником назвал решение уволить офицеров ДНР и ЛНР из ВС РФ недальновидным.

Источники РБК в военном ведомстве РФ сообщили, что Эдуарда Басурина уволили до вхождения донецкого корпуса в состав ВС РФ. Полковник рассказал, что об увольнении по статье о превышении возраста ему сообщили в отделе кадров Народной милиции.

31 декабря было объявлено, что 1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав ВС РФ. В Минобороны увольнения офицеров присоединенных армейских корпусов опровергли.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...