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Коммерсантъ FM
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Минобороны отрицает увольнение офицеров ДНР и ЛНР

Минобороны России опровергло сообщения об увольнении офицеров 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов после их вхождения в состав ВС РФ.

Заместитель командующего корпусом министерства обороны Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин

Заместитель командующего корпусом министерства обороны Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

Заместитель командующего корпусом министерства обороны Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин

Фото: Павел Семчук, Коммерсантъ

Ни одного подобного приказа Минобороны РФ «не существует и не издавалось», сообщает военное ведомство в Telegram-канале. «Все военнослужащие данных соединений, принятые в состав ВС РФ с 1 января т. г., достойно и самоотверженно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции»,— заявили в Минобороны РФ.

Сегодня, 19 февраля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал решение уволить офицеров ДНР и ЛНР из ВС РФ недальновидным. Заявление прозвучало на встрече с Эдуардом Басуриным, об увольнении которого из рядов ВС РФ накануне сообщило ФАН. Он был заместителем управления народной милиции ДНР.

Источники РБК в военном ведомстве РФ сообщили, что Эдуарда Басурина уволили до вхождения донецкого корпуса в состав ВС РФ. Эдуард Басурин рассказал, что об увольнении по статье о превышении возраста ему сообщили в отделе кадров Народной милиции.

«Мы должны были автоматом все перейти (в Минобороны.— "Ъ"), но лично я не перешел»,— рассказал Эдуард Басурин. Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что в республиках Донбасса «тысячи человек с многолетним боевым опытом формально не являются «настоящими офицерами», так как не подходят по возрасту, здоровью и отсутствию военного образования. Эдуард Басурин подтвердил эти увольнения.

О том, что 1-й и 2-й армейские корпуса ДНР и ЛНР включены в состав ВС РФ, было объявлено 31 декабря, во время посещения президентом Владимиром Путиным штаба Южного военного округа, расположенного в Ростове-на-Дону. Договоры о включении в состав России новых территорий, в том числе ДНР и ЛНР, были подписаны 30 сентября 2022 года.

Мария Федотова

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