Экс-глава ростовского филиала Россельхозбанка приговорен к 8,5 года тюрьмы за хищение

Бывший руководитель ростовского филиала АО «Россельхозбанк» Игорь Пятигорец приговорен к 8 годам 6 месяцам заключения за мошенничество. Приговор обвиняемому и соучастникам вынесен Усть-Донецким районным судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Кроме экс-главы филиала банка фигурантами дела являются начальник одного из отделов указанного банка Анна Гетто и директор юридического лица Вадим Жуков. Оба также признаны виновными. Анну Гетто приговорили к 7 годам 8 месяцам лишения свободы, а Вадима Жукова — к 6 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденные будут в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал ранее «Ъ», о махинациях в ростовском филиале АО «Россельхозбанк» стало известно в 2017 году. По версии следствия, в учреждении действовала система выдачи невозвратных кредитов. Инициатором расследования выступил сам Игорь Пятигорец, который обратился в правоохранительные органы с заявлением о возврате кредитных средств от одной из организаций. Первоначально он проходил по делу как свидетель, но позже сам был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, с февраля по август 2015 года с целью личного обогащения Игорь Пятигорец с сообщниками похитили денежные средства Россельхозбанка на общую сумму свыше 171 млн рублей путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Помимо трех упомянутых фигурантов перед судом предстали экс-руководитель подразделения этого банка Алексей Войтко, директора двух коммерческих фирм Яков Севостьянов и Сергей Клименко. В отношении последних также утверждены обвинительные приговоры.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону