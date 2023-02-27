Бывшего проректора Белгородского госуниверситета подозревают в мошенничестве на 200 млн рублей

Белгородское управление СКР возбудило уголовное дело в отношении бывшего проректора по научной и инновационной деятельности Белгородского госуниверситета. Его подозревают в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), совершенном вместе с неустановленными лицами в период с сентября 2014 по декабрь 2016 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Имя подозреваемого не называется. В 2014-2016 годах должность проректора по научной и инновационной деятельности в вузе занимал Игорь Константинов — профессор кафедры математического и программного обеспечения информационных систем, следует из официальных данных учебного заведения.

По версии следствия, в 2014–2016 годах подозреваемый с использованием своего должностного положения и по договоренности с некими лицами похитил средства Минобрнауки, выделенные БелГУ для возмещения затрат на исследования и разработку новой фото- и видеоаппаратуры.

Речь идет о субсидии на сумму свыше 200 млн руб.

В отчетности было отражено фиктивное (как полагает следствие) выполнение работ в рамках соглашения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Следственные действия продолжаются.

На какие федеральные гранты претендовал БелГУ — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин