Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Улицу Сеченова в Нижнем Новгороде перекроют с 28 февраля на время строительства метро

Движение транспорта в районе площади Сенной изменят с 28 февраля из-за строительства метро, сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорог (ГУММиД). Участок улицы Сеченова в Нижнем Новгороде будет закрыт, объезд организуют по новой временной дороге.

Предыдущая фотография

Фото: ГУММиД

Фото: ГУММиД

Фото: ГУММиД

Следующая фотография
1 / 3

Фото: ГУММиД

Фото: ГУММиД

Фото: ГУММиД

Для пешеходов проход по улице Сеченова будет закрыт с 14 марта. С 14 апреля остановку общественного транспорта перенесут ближе к площади Сенной, установят новый светофор и закроют тротуар вдоль Большой Печерской.

Продлением метро в центре Нижнего Новгорода занимается «Моспроект-3», цена контракта — 35,5 млрд руб. В 2026 году планируется построить две станции — на площади Сенной и на площади Свободы.

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...