Улицу Сеченова в Нижнем Новгороде перекроют с 28 февраля на время строительства метро

Движение транспорта в районе площади Сенной изменят с 28 февраля из-за строительства метро, сообщили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорог (ГУММиД). Участок улицы Сеченова в Нижнем Новгороде будет закрыт, объезд организуют по новой временной дороге.

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Для пешеходов проход по улице Сеченова будет закрыт с 14 марта. С 14 апреля остановку общественного транспорта перенесут ближе к площади Сенной, установят новый светофор и закроют тротуар вдоль Большой Печерской.

Продлением метро в центре Нижнего Новгорода занимается «Моспроект-3», цена контракта — 35,5 млрд руб. В 2026 году планируется построить две станции — на площади Сенной и на площади Свободы.

Анастасия Еремина