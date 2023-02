Уральский бренд нижнего белья отроет свой магазин в крупнейшем ТЦ мира в Дубае

Уральский бренд нижнего белья Belle YOU откроет свой магазин в ОАЭ, об этом сообщается в Telegram-канале бренда. «Coming soon Дубаи 30-й магазин Belle YOU откроет свои двери в самом крупном торговом центре "Дубай Молл"», — указано в сообщении от лиц Марины Голомаздиной (соосновательница Belle YOU и 12 storeez). Она также поблагодарила своего партнера Роберта «за достижение этой цели».

Как указано на сайте бренда, он зарегистрирован в Екатеринбурге, коллекции Belle YOU производятся в Италии и Сербии. Магазины работают в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Сочи, Хабаровске, Новосибирске и других городах.

Владельцем (правообладателем) товарного знака Belle YOU является Роберт Нуретдинов (супруг Марины Голомаздиной).

