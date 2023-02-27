Железнодорожную часть Крымского моста планируют восстановить к середине лета

Завершить восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется к середине лета 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он напомнил, что у железнодорожной части моста два пролета. Одна из частей немного пострадала от взрыва. Для ее ремонта применят уникальные технологии: пролеты поднимут с воды специальными подъемными кранами.

«Вторая часть немножко пострадала, ну мы все-таки решили ее восстановить, чтобы в случае, если будет движение грузовых поездов и пассажирских увеличено, чтобы ее тоже задействовать»,— отметил Марат Хуснуллин.

Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста было полностью восстановлено 23 февраля. Работы завершили с опережением срока на 39 дней. Во время ремонтных работ движение по Крымскому мосту почти не прекращалось. Правую часть, которая получила больше всех повреждений, открыли в начале декабря — на две недели раньше срока, левую часть — на месяц раньше.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик. В результате погибли несколько человек и обрушились два пролета полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. СКР возбудил уголовное дело по статье «терроризм».

Татьяна Ручкина

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