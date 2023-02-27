В Петербурге госпитализировали двухлетнюю девочку с отравлением лекарствами

В детскую городскую больницу Санкт-Петербурга с отравлением попала двухлетняя девочка. Предположительно, она нашла аптечку, пока не видела ее мама, пишет 27 февраля «Фонтанка».

Девочку увезли в больницу из квартир дома по улице Дыбенко в субботу, 25 февраля. Семья у девочки благополучная, осенью она вместе с матерью приехала в Россию из Таджикистана. Врачи оценили состояние ребенка как среднетяжелое. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В начале февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что питбуль без намордника покусал девятилетнего ребенка в Петербурге.

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