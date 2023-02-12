Петербуржец, спустивший порвавшего лицо ребенку питбуля с поводка, стал фигурантом уголовного дела

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 51-летнего петербуржца, чья собака порвала лицо девятилетней девочке на прогулке. Судимый в прошлом мужчина может вернуться в колонию по статье о причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел на улице Пионерстроя 10 февраля. Мужчина выгуливал пса без поводка и намордника у пруда, там же гуляла пострадавшая девочка со своей матерью. Собака, по их показаниям, бросилась сначала на женщину, затем на ребенка без причины, при этом владелец кричал, что животное «просто играет».

Как пишет «Фонтанка», собака не принадлежит фигуранту дела, в тот день, по его собственным словам, он выгуливал пса своей 39-летнего знакомой. Оба в прошлом были судимы по «наркотическим» статьям.

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