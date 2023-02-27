Больше 180 тысяч номерков для записи к врачу сформировали в Удмуртии

В Удмуртии в период с 27 февраля по 13 марта сформировано больше 181 тыс. «номерков» для записи пациентов по 14 основным специальностям медицинских организаций. В том числе порядка 131 тыс. слотов выложены в интернет, сообщает пресс-служба минздрава республики. Для жителей Удмуртии свободно 107 432 слота

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается, что попасть на прием к специалисту в больницу возможно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также с помощью Регионального портала медицинских услуг или колл-центра минздрава Удмуртии.

Напомним, ранее а Удмуртии прекратил сотрудничество с ИГИС, через который можно было записаться к врачу. Вместо него был разработан новый сервис — Региональный портал медицинских услуг. Свое решение по отказу от ИГИС минздрав республики обосновал федеральными требованиями, по которым для записи к врачу необходимо пользоваться государственными ресурсами.