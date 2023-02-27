Смартфоны Xiaomi, Honor, Motorola, Nothing, OPPO и vivo получат поддержку спутниковой связи

Компания Qualcomm, которая выпускает мобильные процессоры и чипы для беспроводной связи под брендом Snapdragon, анонсировала внедрение спутниковой связи в смартфоны.

Поддержку спутниковой связи в рамках сервиса Snapdragon Satellite будут поддерживать модемы 5G Modem-RF, которые появятся на платформах от Snapdragon 4 до Snapdragon 8, что позволит добавить новую функцию не только во флагманские смартфоны, но и в бюджетные устройства.

Snapdragon Satellite обеспечивает глобальное покрытие от полюса до полюса и может поддерживать двусторонний обмен сообщениями. Работу сервиса обеспечивает низкоорбитальная спутниковая группировка Iridium. Ожидается, что для работы Snapdragon Satellite помимо совместимого смартфона потребуется и подписка на сервис спутниковой связи. В перспективе модемы 5G Modem-RF появятся и в другой электронике, включая автомобили.

По заявлению Qualcomm, первые устройства Xiaomi, Honor, Motorola, Nothing, OPPO и vivo с поддержкой Snapdragon Satellite появятся на рынке уже во второй половине 2023 года. Напомним, ранее поддержку спутниковой связи в свои смартфоны внедрила Apple — модели семейства iPhone 14 позволяют использовать спутниковую связь только для экстренных вызовов и обмена текстовыми сообщениями и только в США и Канаде.