На СвЖД в январе на 11,7% выросли перевозки пассажиров

В январе с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 2,1 млн пассажиров, сообщила пресс-служба СвЖД. Это на 11,7% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В пригородном сообщении отправлено 1,5 млн пассажиров (рост на 11,7%), в дальнем следовании — 0,6 млн (рост на 11,6%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, с 20 января на СвЖД ежедневно начали курсировать скорые пригородные поезда «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Серов – Бокситы (Североуральск). С 1 января назначены новые пригородные поезда: Серов – Карпинск, где ранее не осуществлялось пригородное железнодорожное сообщение, а также дополнительный поезд сообщением Егоршино – Алапаевск. Кроме того, с 27 декабря по 9 января были назначены дополнительные поезда дальнего следования. В прошлом году СвЖД запустила «Ласточки» из Екатеринбурга в Качканар и в Красноуфимск.

Всего на РЖД в январе перевезено 83,3 млн пассажиров (рост на 9,1%). Из них в пригородном сообщении — 74,5 млн пассажиров (рост на 8%), в дальнем следовании — 8,8 млн (рост на 18,7%) — максимальный показатель с января 2012 года.

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Алексей Буров