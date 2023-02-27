Сами себе занятые

По итогам минувшего года число самозанятых в Краснодарском крае выросло в два раза и достигло почти 300 тыс. человек. Это, по мнению экспертов, связано с развитием IT-технологий, растущей популярностью «удаленки», а также стремлением компаний сэкономить на содержании персонала. Самозанятые видят для себя возможности заработать больше, чем при занятости только в штате компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

К концу 2022 года число самозанятых в Краснодарском крае достигло 293 тыс. человек, что почти в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

По данным ведомства, Краснодарский край по этому показателю остается одним из лидеров среди регионов России. По числу самозанятых Кубань первая в ЮФО и четвертая в целом по стране, в лидерах — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Тенденция роста популярности такой формы занятости сохраняется и в текущем году. С начала года количество самозанятых в Краснодарском крае увеличилось более чем на 22 тыс. человек.

Миграция и экономия

Перейти на новый режим налогообложения на Кубани стало возможно с 1 июля 2020 года. До этого с 1 января 2019 года в эксперименте уже участвовали четыре региона РФ. «С одной стороны, это стало инструментом для борьбы с теневой экономикой страны, с другой, дало возможность микробизнесу комфортно легализоваться. Условия специального налогового режима настолько лояльны, что отказаться от легализации своего бизнеса при них — это уже не боязнь сложностей, а сознательное теневое ведение бизнеса»,— считает руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер» Вера Сиренко.

Количество самозанятых граждан растет ежегодно, констатирует юрист для предпринимателей и инфобизнеса Кристина Воронина. Так, по ее данным, в конце 2020 года в России было зарегистрировано 1,6 млн самозанятых, в 2021-м — 3,8 млн, а в конце 2022 года уже 6,5 млн.

«Самозанятому не нужно оплачивать страховые взносы, нет обязанности в приобретении кассовой техники. Все эти условия снижают финансовую нагрузку на начинающего предпринимателя. А с июня 2023 года у самозанятых появится возможность зарегистрировать товарный знак. Ранее это могли делать только ИП и юрлица»,— говорит госпожа Воронина. Она напоминает, что применение налогового режима НПД (налога на профессиональный доход) — это эксперимент, который действует до 31 декабря 2028 года.

Гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель связывает рост числа самозанятых в первую очередь с развитием интернета и сопутствующих технологий. «Во многих отраслях непосредственное присутствие человека на работе теперь необязательно. В таком случае можно поручить дело внештатным исполнителям. Это уже хорошо прижилось в дизайне, копирайтинге, программировании. На популярность самозанятости также повлияла мобильность рынка в целом. Внештатные исполнители не привязаны к конкретному предприятию, соответственно, они могут обслуживать сразу несколько заказчиков»,— комментирует господин Гебель.

Начальник отдела электронной коммерции финтех-компании ЮMoney Никита Савельев добавляет, что важным фактором увеличения числа самозанятых стал рост популярности маркетплейсов, которые сегодня охотно с ними сотрудничают. «Для самозанятых это хорошая возможность получить доступ к большой аудитории и инструментам для торговли»,— резюмирует эксперт.

Краснодарский психолог, член Международной ассоциации психологов Татьяна Анищенко (самозанятая) объясняет лидерство Кубани по числу самозанятых ростом работоспособного населения. «У неблагополучных слоев нет возможности переезжать, пожилым это затруднительно. В основном в наш регион приезжают люди, которые хотят развиваться и готовы выполнять нужную в регионе работу»,— считает госпожа Анищенко. Кроме того, добавляет психолог, у многих на Кубани заработки носят сезонный характер, а потому формат самозанятости им выгоднее — не нужно платить фиксированных взносов, налог начисляется с оборота.

Как писал «Ъ» со ссылкой на аналитиков сервиса «Наймикс», к концу 2023 года число самозанятых в России может превысить 10 млн. Эксперты связывают это с тем, что компании опасаются расширять штат постоянных сотрудников в современной экономической ситуации и поэтому все чаще нанимают новых работников на временные проекты. За 2022 год число самозанятых в стране, по статистике ФНС, увеличилось в 1,7 раза. Общая выручка самозанятых по итогам года составила 125,8 млрд руб.

Никаких печатей

По словам Веры Сиренко, плюсы самозанятости очевидны: простая регистрация, отсутствие отчетов, не надо применять кассовый аппарат, и самое главное — низкие налоговые ставки. «Так, если клиенты самозанятого — физлица, то налог составит 4%, а если юридические лица или ИП, то 6% от выручки. Сумму полученных денег самозанятый отображает в приложении "Мой налог", откуда и отправляется чек клиенту. В конце месяца в приложении автоматически будет рассчитан налог и предложены варианты уплаты»,— поясняет налоговый эксперт.

Большим плюсом этого налогового режима самозанятый Вячеслав Подборский считает отсутствие бумажной волокиты. «Приложение "Мой налог" очень удобное, не нужно никаких печатей, документов, все в цифровом формате, зашел в приложение, выписал чек, отправил его хоть на почту, хоть на вотсап»,— поясняет он.

Господин Подборский стал самозанятым в 2020 году. «Я был банковским сотрудником, параллельно учился и подрабатывал сварщиком. Зарплаты у офисных работников маленькие — выше головы не прыгнешь. А я знаю, что могу делать больше»,— говорит он. Мужчина дважды открывал и закрывал ИП, так как были времена, когда заказов не было, а платить налоги все равно приходилось, что было затруднительно. Теперь, став самозанятым, он платит налог только с выручки, и в результате доходность бизнеса значительно выросла.

Татьяна Анищенко раньше занималась частной практикой как индивидуальный предприниматель. «Я психолог подростков и их родителей, занимаюсь профориентацией, диагностирую врожденные способности и помогаю выбрать профессию. Параллельно я работала в федеральной компании рекрутером по набору персонала. В результате я платила налоги и как штатный работник, и как ИП — получалась внушительная сумма. При этом выручка от частной практики то была, то не было»,— рассказывает госпожа Анищенко.

После перехода на самозанятость доход психолога увеличился в два раза. Плюсом стало и улучшение эмоционального состояния — прошел страх, что из-за отсутствия заработка в какой-то момент нечем будет оплатить фиксированные взносы.

На двукратное увеличение дохода рассчитывает и маркетолог Нина Коротаева. Ранее она работала в крупной компании. Ей предложили выполнить несколько проектов в сфере маркетинга, но для этого нужно было оформиться официально, и в конце прошлого года она стала самозанятой. Большим плюсом нового статуса Нина считает возможность вести несколько проектов одновременно, а значит, выйти на доход, значительно превышающий зарплату штатного сотрудника. К тому же это удаленная работа, а значит, самозанятый сам планирует свой график в соответствии со своими потребностями и возможностями. По мнению маркетолога, идеальный вариант для самозанятого — это совмещение работы в штате с допзаработками.

«Тем не менее многие к самозанятости уже относятся как к полноценной альтернативе работе в штате. Специалисты с опытом могут легко найти для себя задачи на таких агрегаторах, как Profi.ru, YouDo, Workle»,— констатирует госпожа Коротаева.

У государства на гарантии

Хорошей динамике роста самозанятости на Кубани способствуют создаваемые на федеральном и региональном уровнях условия для развития института самозанятых, утверждают в департаменте инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края.

«К таким условиям можно отнести и разработанную для самозанятых специальную систему налогообложения "Налог на профессиональный доход", которая проста и удобна в своем применении, а также меры поддержки, прежде всего предусмотренные национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"»,— рассказывают в ведомстве.

Прежде всего на Кубани поддержка самозанятым оказывается региональными организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Так, Фонд микрофинансирования Краснодарского края предоставляет, в том числе самозанятым, на льготных условиях микрозаймы по 20 видам в сумме до 5 млн руб. сроком до 36 месяцев с процентной ставкой от 0,1 до 7,5%. Один из них так и называется — «Самозанятый». Он предоставляется в сумме от 100 до 500 тыс. руб. сроком от 3 до 36 месяцев с процентной ставкой от 1 до 3% годовых. При этом может устанавливаться льготный период по возврату основной его суммы до 6 месяцев.

«Что касается Фонда развития бизнеса Краснодарского края, то здесь можно выделить гарантийную поддержку и услуги, оказываемые в том числе самозанятым, одним из его структурных подразделений — центром "Мой бизнес". Гарантийная поддержка заключается в предоставлении поручительств по обязательствам (договорам кредита, займа, финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской гарантии)»,— рассказывают в краевом департаменте.

В центре «Мой бизнес» разработан спектр услуг, включающий в себя разработку бизнес-плана для соискания инвестиций, создание и публикацию web-сайтов, проведение семинаров, круглых столов, вебинаров, консультационные услуги по вопросам финансового планирования, маркетингового сопровождения деятельности, бизнес-планирования и правового обеспечения деятельности и другие услуги.

Самозанятых приглашают и на образовательные проекты, которые проводит Фонд развития бизнеса Краснодарского края. «Один из таких проектов — бизнес-лагерь "Мой бизнес" — был проведен в прошлом году, его участниками стали 100 самозанятых, занимающихся созданием фотографий для бизнеса и брендов, сувенирной продукции, преподаватели, мастера бьюти-индустрии, швейного производства, психологи, специалисты из сферы ремонта, сферы маркетинга в возрасте от 21 года до 75 лет»,— рассказывают в ведомстве.

Самозанятым на Кубани оказывают содействие в реализации товаров и услуг. Для этого создана онлайн-витрина самозанятых, где они бесплатно могут разместить информацию о своей продукции.

Самозанятые, являющиеся субъектами инновационной деятельности, могут получить поддержку в Фонде развития инноваций Краснодарского края в форме консультационного и организационного сопровождения, принять участие в соответствующих обучающих мероприятиях и акселерационных программах. Кроме того, Фонд развития инноваций оказывает самозанятым содействие в выводе на рынок новых продуктов (услуг) в научно-технической сфере.

«На региональном и муниципальном уровне для поддержки самозанятых сформированы соответствующие перечни имущества, предназначенного для предоставления в аренду, в том числе на льготных условиях»,— сообщили в департаменте инвестиций и развития МСП Краснодарского края.

Член экспертного совета по развитию конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок и закупок госкорпораций Комитета по защите конкуренции Государственной думы РФ Дмитрий Тортев утверждает, что с самозанятыми сегодня активно работает госзаказ.

«Самозанятые граждане получают контракты на транспортное, экскурсионное обслуживание, предоставляют госкомпаниям бухгалтерские и информационные услуги. Самозанятых госзаказ привлекает тем, что значимая доля контрактов не требует первоначальных вложений, а заключение контрактов не обусловлено наймом дополнительной рабочей силы. При этом самозанятые граждане не демонстрируют тенденций роста неисполнения контрактов по сравнению с обычными подрядчиками — количество контрактов с односторонним отказом госзаказчиков не превышает традиционных 2%»,— рассказывает парламентарий.

Издержки самозанятости

К минусам самозанятости можно отнести ограничения для ведения бизнеса, считает Вера Сиренко. «Самозанятый не может иметь работников, все товары и услуги должны быть только собственного производства, и выручка не должна превышать 2,4 млн руб. в год»,— поясняет налоговый эксперт. Поэтому, как подчеркивает Нина Коротаева, самозанятость выгодна микробизнесу, а также Middle-специалистам, которые уже могут самостоятельно выполнять задачи. «Специалистам уровня руководителей выгоднее работать в штате. А у новичков не хватит опыта работать без наставника. На фрилансе достаточно сложно заработать зарплату топ-специалиста, но экспертам в своей области это удается. Но ограничения в выручке заставляют их выбирать другие формы занятости. Кроме того, самозанятые не могут себя обезопасить с точки зрения отпускных, больничных, декретных и пенсии. Здесь важна самоорганизация, когда человек самостоятельно либо откладывает деньги на эти цели, либо делает отчисления в ПФР. Но я таких самозанятых не встречала»,— говорит госпожа Коротаева.

Никита Савельев отмечает, что самозанятым сложно получить кредит или оформить ипотеку. «Банки часто отказывают даже тем, кто собрал все справки и чеки»,— заключает эксперт.

Дмитрий Тортев считает, что рост просроченной розничной задолженности самозанятых может послужить сдерживающим фактором развития их участия в госзаказе. «Банки пока все еще неохотно кредитуют на беззалоговой основе предпринимательскую деятельность физлиц. Как следствие, не имея других финансовых подушек и вложив все деньги в оборот, такие категории заемщиков при быстром росте оборотов уходят в просрочки. Решением этой ситуации может стать развитие программ поддержки самозанятых в госзаказе и повышение платежной дисциплины заказчиков госсектора»,— считает господин Тотев. А Кристина Воронина обращает внимание на то, что если самозанятый не трудоустроен официально и не платит НДФЛ, то он не сможет претендовать на налоговые вычеты.

Вера Сиренко добавляет, что есть ограничение и по видам деятельности. Например, под запрет для самозанятых попадает деятельность, связанная с добычей и реализацией полезных ископаемых, реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке. В этом случает возникает необходимость открыть ИП, поясняет налоговый эксперт.

Госпожа Сиренко считает, что получение статуса самозанятого рассматривается государством как первая ступень к последующей предпринимательской деятельности с уже более серьезными обязанностями по оформлению и налогам. Однако сроки такого перехода никто не устанавливает. Если бизнес продолжает соответствовать критериям самозанятости, то можно не регистрировать ИП или ООО, продолжать быть самозанятым все оставшееся время. Сняться с учета можно в любой момент.

«Такая форма занятости удобна прежде всего представителям сферы услуг, арендодателям жилых помещений и тем, кто что-то производит на дому, например делает торты, шьет готовые изделия, осуществляет небольшую сборку оборудования. Популярна такая форма ведения бизнеса и у тех, кто оказывает частные строительные заказы, выполняет ремонт, а также представителям ИT-услуг, авторемонта, образовательных и косметологических услуг»,— говорит Вера Сиренко.

Она добавляет, что деловые сообщества, в частности «Опора России», предлагают расширить перечень видов деятельности, которыми может заниматься самозанятый. «Например, дать самозанятым возможность сдавать в аренду апартаменты. Это дало бы положительный эффект в виде увеличения числа самозанятых, в том числе в туристическом бизнесе на территории Краснодарского края. Так как такие предложения были поддержаны президентом, считаю, что их реализация — дело времени»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram