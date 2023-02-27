Из-за обстрелов нарушено энергоснабжениие восьми сел Суджанского района Курской области

Украинские силовики в очередной раз обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Пострадавших и разрушений нет, но в Суджанском районе из-за обстрелов нарушено энергоснабжение сразу восьми населенных пунктов. Исходя из сообщений властей, это одно из наиболее существенных инфраструктурных последствий в приграничных районах с начала спецоперации.

«Специалисты приступят к устранению последствий агрессии, как только это позволят требования безопасности»,— отметил господин Старовойт.

Позднее губернатор добавил, что в результате очередного обстрела также были обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района.

За последнюю неделю гражданские объекты Курской области обстреляли около десяти раз. 20 февраля под огонь попали села Гуево и Горналь в Суджанском районе, а также поселок Краснооктябрьский Глушковского района. 21 февраля пострадали села Веселое и Попово-Лежачи Глушковского района. На следующий день были снова обстреляны Гуево и Горналь, а также сахзавод и детский сад в Теткино. 24 февраля пострадало село Попово-Лежачи Глушковского района. 26 февраля снаряды упали в Кореневском и Глушковском районах. Губернатор Роман Старовойт поручил чиновниикам в трехдневный срок узнать мнение жителей обстреливаемых населенных пунктов о возможности постоянного или временного переселения.

Как растет интенсивность обстрелов Белгородской и Курской областей — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин