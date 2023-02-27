Курские власти предложат жителям обстреливаемых сел постоянное или временное переселение

Курский губернатор Роман Старовойт поручил местным чиновникам в течение трех дней узнать мнение жителей приграничных населенных пунктов, попадающих под украинские обстрелы, о возможности постоянного или временного перееезда. Поручение было дано в рамках совещания в облправительстве. Глава региона заметил, что интенсивность обстрелов продолжает расти.

Напомним, 1 февраля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил о необходимости расселения жителей приграничных районов Курской и Брянской областей в связи с прямой угрозой их жизни из-за обстрелов. По словам господина Хуснуллина, расселение проведут в соответствии с механизмом, утвержденным ранее в Белгородской области.

За последнюю неделю гражданские объекты Курской области обстреляли около десяти раз. 20 февраля под огонь попали села Гуево и Горналь в Суджанском районе, а также поселок Краснооктябрьский Глушковского района. 21 февраля пострадали села Веселое и Попово-Лежачи Глушковского района. На следующий день были снова обстреляны Гуево и Горналь, а также сахзавод и детский сад в Теткино. 24 февраля пострадало село Попово-Лежачи Глушковского района. 26 февраля снаряды упали в Кореневском и Глушковском районах.

Как растет интенсивность обстрелов Белгородской и Курской областей — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин