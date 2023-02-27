Старовойт сообщил об обстрелах приграничных территорий двух районов Курской области

Приграничные территории Кореневского и Суджанского районов Курской области подверглись обстрелу, пострадавших и повреждений домов нет. Из-за обстрелов в восьми населенных пунктах Суджанского района нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Специалисты приступят к устранению последствий агрессии, как только это позволят требования безопасности»,— добавил господин Старовойт.

В 14:15 мск губернатор сообщил о новом обстреле Глушковского района: в результате были обесточены поселок Тёткино и село Попово-Лежачи. Пострадавших и разрушений нет.

В последний раз губернатор сообщал об обстреле региона вчера, 26 февраля. Тогда прилеты были зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. В результате обстрелов никто не пострадал, однако была прервана подача электроэнергии в село Алексеевка. 24 февраля Роман Старовойт сообщал о 12 ударах по Глушковскому району. В результате оказались повреждены дома и энергоснабжение.

С октября в регионе действует средний уровень реагирования. В частности, он предполагает усиление охраны общественного порядка и защиты военных объектов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов