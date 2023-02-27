В Петербурге почти на четверть упал спрос на жилье бизнес-класса

По итогам 2022 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Санкт-Петербурга реализовали 2,9 тыс. квартир, что на 23% меньше, чем в 2021 года. В то же время средневзвешенная цена 1 кв. м. выросла на 18% и достигла 362 тыс. руб., подсчитали аналитики консалтинговой компании NF Group.

На рынок повлияли не только геополитические потрясения, но и улучшение качества объектов масс-маркет класса. Как уточнили эксперты, спрос продолжить смещение в сторону менее габаритных лотов. По итогам IV квартала 2022 года наибольшую долю в структуре продаж составили квартиры с одной спальней — 41%. Доля студий при этом составила 8%.

«Вероятно, жилье бизнес-класса продолжит дифференцироваться: одна часть объектов будет упрощаться и переходить в более низкий класс "комфорт", другая — останется бизнес-классом в качественном исполнении, но в меньших объемах»,— предполагает заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Светлана Московиченко.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что спрос на элитную недвижимость в Петербурге сократился на 40% в 2022 году.

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