Спрос на элитную недвижимость в Петербурге сократился на 40% в 2022 году

Спрос на элитные новостройки в Санкт-Петербурге сократился. Суммарная площадь купленных квартир за год уменьшилась на 40%, а число сделок – на 34%, сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group.

Суммарная стоимость сделок составила около 18 млрд руб., что на 27% меньше в сравнении с 2021 годом. Причинами снижения спроса специалисты называют геополитическую ситуацию, сокращение числа малогабаритных лотов и увеличение средней стоимости квартиры с 59 млн руб. до 70 млн руб.

На первичном рынке элитного жилья Петербурга по итогам 2022 года было реализовано более 280 квартир и апартаментов общей площадью 32 тыс. кв. м., что на 34% меньше числа сделок в 2021 году и на 40% меньше суммарной площади проданных лотов.

«Интерес покупателей сместился к квартирам в комплексах, которые находились в высокой степени готовности. Так, лидерами продаж по итогам 2022 года стали два жилых комплекса, уже введенных в эксплуатацию – это ЖК One Trinity Place от GHP Group и «Петровская Доминанта» от Группы «Эталон», а также премиальный комплекс «Северная корона» от ГК «ПСК», ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2023 год. Суммарная доля объектов-лидеров составила порядка 60% от общего числа сделок за год»,— сообщили аналитики.

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