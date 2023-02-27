Жители Ставропольского края вновь обнаружили места массовой гибели птиц

Жители различных районов Ставропольского края продолжают находить места массовой гибели птиц. В конце февраля жители Туркменского района обнаружили по берегам реки Айгурки недалеко от поселка Поперечный десятки погибших уток и лебедей.

По информации местных жителей, несколько сотен мертвых птиц и животных здесь находили и раньше — например, осенью 2022 года, когда появились первые сообщения о массовой гибели на территории края птиц, в том числе включенных в Красную книгу серых журавлей.

После публикации в местных СМИ, минприроды края подтвердило факт массовой гибели водоплавающей птицы на реке Айгурка. В ведомстве сообщили, что ветеринарная служба уже отобрала образцы для лабораторных исследований. Соответствующий материал министерство направило в Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора, управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, в районные отделы полиции, а также в прокуратуру и Следственный комитет России (СКР).

Ситуацией с гибелью птиц в Ставропольском крае заинтересовался уже и центральный аппарат СКР. На странице ведомства во «ВКонтакте» сообщается, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального отделения Игорю Иванову доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела о нарушении ветеринарных правил (ст. 249 УК РФ), возбужденного осенью 2022 года.

На Ставрополье в связи с массовой гибелью «объектов животного мира» расследуется уже два уголовных дела. Одно — в связи с гибелью нескольких тысяч серых журавлей и других животных, еще одно было возбуждено по факту более 3 тыс. мертвых уток, лебедей и других птиц на Дундинском водохранилище.

Лабораторные исследования показали, что причиной гибели стало отравление фосфидом цинка. От этого же яда погибли, по предварительной информации, десятки галок в столице СКФО Пятигорске и в Ставрополе. В думе края считают, что аграрии, использовавшие яд для борьбы с грызунами, должны получать дотации на более дорогие препараты.

Профессор Северо-Кавказского госуниверситета, доктор биологических наук Михаил Ильюх в этой связи удивлен, почему не используются отечественные препараты биологической защиты, которые действуют избирательно только на грызунов, а стоят дешевле запрещенного к применению яда.

Подробнее о гибели птиц в Ставропольском крае — в материале «Ъ» «Серых журавлей отравили как крыс».

Александра Ларинцева, Пятигорск