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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье расследуют уголовное дело в связи с гибелью 3 тыс. птиц

В Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшего по неосторожности тяжкие последствия (ч. 2 ст. 249 УК РФ).

Дело возбудили после того, как 1 февраля жители обнаружили около Дундинского водохранилища в Апанасенковском районе место массовой гибели птиц.

По данным следствия, среди погибших птиц более тысячи особей породы утка-кряква, не менее 260 лебедей белых и 20 гусей белолобых, а также не менее десятка чаек. В общей сложности, по данным краевого МЧС, принимавшего участие в сборе погибших птиц, из района Дундинского водохранилища было вывезено около 3 тыс. мертвых особей.

Проведенные химико-токсикологические исследования показали, что птицы вновь погибли от яда, содержащего фосфорорганические соединения. Как уточнили в пресс-службе ставропольского управления СКР, следствием уже установлено, что в феврале текущего года «при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами», яд был распространен на поверхности почвы, «в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде массовой гибели диких птиц, вследствие чего причинен ущерб государству».

В прокуратуре Апанасенковского района постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.

В конце 2022 года в Ставропольском крае уже были зафиксированы факты массовой гибели представителей животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу серых журавлей. По предварительной информации, они погибли из-за отравленной приманки — запрещенного к применению фосфида цинка, который местные фермеры рассыпали в полях для борьбы с мышами.

По факту массовой гибели птиц расследуются два уголовных дела о нарушении правил применения химикатов, которые привели к тяжким последствиям.

Александра Ларинцева, Пятигорск

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