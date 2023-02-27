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Коммерсантъ FM
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При обстреле села Старый Хутор Белгородской области повреждены восемь домовладений

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Старый Хутор Валуйского округа. Никто не пострадал, однако осколки выбили окна в восьми домах, также были повреждены линии электропередачи.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в 8 частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи»,— написал господин Гладков в Telegram.

Сегодня, 27 февраля, также было обстреляно приграничное село Зерново Суземского района Брянской области. В результате обстрела загорелся жилой дом.

Подробнее о том, что происходит 369-й после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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