Юрген Клинсман назначен главным тренером сборной Южной Кореи по футболу

Корейская футбольная ассоциация (KFA) объявила о назначении главным тренером сборной Южной Кореи 58-летнего немецкого специалиста Юргена Клинсмана. Контракт заключен на 3 года и 5 месяцев, с марта и до финала Чемпионата мира по футболу 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Для меня большая честь идти по стопам великих тренеров, руководивших сборной Кореи, от тренера Гуса Хиддинка до бывшего тренера Паулу Бенту. Я сделаю все возможное, чтобы добиться успешных результатов на предстоящем Кубке Азии и чемпионате мира 2026 года»,— сказал господин Клинсман после подписания контракта.

Предыдущим тренером сборной Южной Кореи был 53-летний португалец Паулу Бенту, который возглавлял команду с августа 2018 года. На чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная под его руководством смогла выйти в play-off финального турнира и проиграла в 1/8 финала Бразилии со счетом 4:1. На следующий день после матча, 6 декабря, господин Бенту объявил об уходе с поста главного тренера и заявил, что хочет сделать перерыв в тренерской карьере.

Юрген Клинсман начал карьеру футболиста в 1981 году в клубе «Штутгартер Киккерс». Выступал на позиции нападающего. Среди клубов, в которых играл господин Клинсман,— «Штутгарт», «Интер», «Бавария», «Монако» и «Тоттэнхем». За сборную Германии он провел 108 матчей, в которых забил 47 мячей. В 1990 и 1996 годах господин Клинсман стал чемпионом Европы, а в 1991 и в 1996 годах — обладателем Кубка УЕФА с «Интером» и «Баварией». Тренерскую карьеру Юрген Клинсман начал в 2004 году, возглавив сборную Германии. Также тренировал сборную США, «Баварию» и «Герту».

Эрдни Кагалтынов