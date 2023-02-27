«СКБ Контур» занял седьмое место в списке Forbes

Forbes опубликовал список самых дорогих компаний Рунета — 2023. Седьмую строчку заняла уральская IT-корпорация «СКБ Контур» стоимостью $1,8 млрд. Напомним, в 2022 году выручка компании выросла на 16,8% до 26,4 млрд руб. В ТОП-3 списка Forbes вошли «Яндекс» ($10,2 млрд), Wildberries ($9,8 млрд) и Ozon ($5,2 млрд).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира IT-корпорации "СКБ Контур"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Штаб-квартира IT-корпорации "СКБ Контур"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Весной прошлого года «СКБ Контур» выпустил на рынок ряд сервисов, которые заменили зарубежные аналоги компаний, ушедших с российского рынка в связи с проведением специальной военной операции (СВО). Так, сервис видеоконференцсвязи «Контур.Толк» заменил Zoom, а «Контур.Тревел» (для организации командировок) — Booking и Airbnb.

Группа компаний «СКБ Контур» (Штаб-квартира находится в Екатеринбурге) основана в 1988 году. Сфера деятельности — разработка программного обеспечения. В прошлом году количество сотрудников было увеличено на 8% и составило более 10,5 тыс. человек.

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Диана Сунагатуллина