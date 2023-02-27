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Коммерсантъ FM
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Житель Петербурга арестован по делу о попытке поджога склада вневедомственной охраны и автомобилей МВД

Красногвардейский районный суд отправил под арест местного жителя за поджог склада вневедомственной охраны и нескольких автомобилей, в том числе полицейских. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 (умышленное повреждение имущества) УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел 18 января. По версии следствия, Алексей Баранов влил в помещение вещевого склада вневедомственной охраны на Заневском проспекте некую горючую жидкость. Он пытался поджечь здание, но ему это не удалось. Тем не менее ущерб от его действий оценили в 57 850 руб. 25 февраля мужчину задержали. В отношении него также возбуждено уголовное дело по факту поджога двух автомобилей и еще одного покушения на поджог.

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