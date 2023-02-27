В Ростове на пр. Буденновском построят торгово-офисный центр за 1 млрд рублей

ООО «Новотекс» планирует строительство торгово-офисного комплекса в границах пр. Буденновского, ул. Темерницкой и ул. Серафимовича, где сейчас расположен старинный доходный дом Чернова. Проект предусматривает снос зданий в границах планировки, сообщил управляющий партнер АН «Парус» Максим Хмель изданию «Город N».

Согласно концепции, на месте исторического дома возведут торгово-офисный центр класса А площадью 24,3 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб. Сроки реализации пока не определены. Разрешение на строительство, полученное компанией, действительно до октября 2027 года.

Комплекс будет представлять собой три башни разной этажности. В той, что будет выходить фасадом на пр. Буденновский, разместят зону общепита с летними площадками и торговые павильоны. Также будет построена подземная парковка.

«При проектировании учитывался исторический облик квартала, архитектор и собственники изучили историю здания. Существующий сейчас визуальный ряд будет максимально сохранен, при этом будут использованы современные отделочные материалы, витражное остекление», — пояснил Максим Хмель для журналистов.

Управляющий партнер АН «Парус» подчеркнул, что комплекс проектировался в соответствии с разрешительной и градостроительной документацией. Охранным статусом здание, которое планируется сносить, не обладает. Инвесторы и архитектор хотят сохранить исторический облик квартала.

Напомним, ранее Максим Хмель рассказывал о планах строительства торгового комплекса в центре Ростова-на-Дону компанией «Сердце города».

Анастасия Назарова