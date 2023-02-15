«Сердце города» планирует строительство нового бизнес-центра в Ростове

Новый деловой комплекс с площадками для торговли и бизнеса намерена построить в центре Ростова-на-Дону компания «Сердце города», сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на учредителя предприятия Максима Хмеля.

По словам бизнесмена, девелопер уже получил разрешение на строительство, однако, где именно планируется возведение здания, пока не известно. Сроки реализация проекта также не были указаны.

«Это более долгосрочная история в центре города — бизнес-центр с торговой частью и офисами. В диапазоне года им займемся, сейчас с запуском ТЦ разберемся и будем думать об этом», — рассказал Максим Хмель журналистам.

По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сердце города» учреждено в Ростовской области в 2002 году. Предприятие специализируется на управлении недвижимостью. Бенефициарами компании в равных долях являются Сергей Легкий и Максим Хмель. Выручка компании в 2021 году составила 1,7 млн руб., а убыток — 1 млн руб.

Сегодня компания завершает строительство торгового центра строительных, отделочных материалов и дизайна «Ремолл» в районе Западного жилого массива. Сумма инвестиций в проект составляет 450 млн руб.

Анастасия Назарова