МИД КНР пообещал ответить на санкции США против китайских компаний «за связи с Россией»

Китай выступает против санкций, введенных США в отношении китайских компаний «за связи с Россией», и примет ответные меры, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она сказала, что новые ограничения «не имеют ни малейшего законного основания» и не получили одобрения Совета Безопасности ООН.

24 февраля Минторг США расширил санкции против России и Белоруссии, экспортные ограничения также затронули компании из других стран, в том числе из Китая. В черный список внесли в общей сложности 76 новых юрлиц. Bloomberg сообщал, что США также будут давить на страны и компании, которые еще не ввели санкции против России.

Мао Нин утверждает, что США «серьезно ущемляют интересы Китая». «Мы крайне недовольны подобными действиями и выражаем решительный протест. Китай продолжит принимать необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских предприятий»,— рассказала она на брифинге (цитата по ТАСС).

О новых ограничениях — в материале «Ъ» «Наступление, санкции и мир».

Лаура Кеффер